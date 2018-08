Kreditversicherer Euler Hermes sieht große Risiken in der Schifffahrt

Über der Schifffahrtsbranche ziehen erneut dunkle Wolken auf. Nach einer Analyse der Kreditversicherung Euler Hermes ist die Verschuldung der größeren Unternehmen in der Branche zuletzt wieder weltweit deutlich gestiegen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Gleichzeitig stehe die Schifffahrt unter Druck, ihre Schiffe zu erneuern, um die Kosten zu senken. „Unternehmen müssen Umsatz und Kosten eng im Auge behalten, um nicht in den Abwärtssog zu geraten“, sagte Ron van het Hof, Chef von Euler Hermes für Deutschland, Österreich und die Schweiz.