Miami-Gate des Dax-Konzerns Hedgefondsskandal der Allianz: Jetzt gibt es auch ein deutsches Opfer

Die Fonds waren in der Coronapandemie kollabiert und sind zum größten Skandal der Konzernhistorie avanciert: Der Versicherer muss in den Vereinigten Staaten deshalb Strafen und Entschädigungen von sechs Milliarden Dollar zahlen. Die Structured-Alpha-Fonds hatte Allianz Global Investors (AGI) aufgelegt, bei der Fondstochter des Versicherers haben die US-Behörden massive Mängel und Kontrolldefizite ausgemacht. Diese sollen Tournant und seinen Komplizen erst ermöglicht haben, dass sie Investoren wie den aus Deutschland betrügen konnten. Die Truppe um Tournant soll, so der Kernvorwurf der Behörden, die wahren Risiken der Fonds über Jahre verschleiert haben.