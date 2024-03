Milliardenbewertung Größtes Versicherungs-Start-up: Wefox-Gründer Julian Teicke tritt überraschend zurück

Einer der bekanntesten Gründer der deutschen Start-up-Szene tritt zurück. Wefox-CEO Julian Teicke wechselt „nach mehreren Monaten Bedenkzeit“ in den Aufsichtsrat seines Versicherungsunternehmens, wie er auf Linkedin verkündete. Er tauscht seine Rolle mit dem bisherigen Aufsichtsratschef Mark Hartigan. Die Gesellschafter holten den britischen Versicherungsexperten erst im Herbst in das sogenannte „Board of Directors“ des Unternehmens. Hartigan stand in der Vergangenheit in der Kritik, weil er als Leiter des Versicherers LV trotz einer geplatzten Übernahme einen sechsstelligen Bonus einheimste.