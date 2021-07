Nach Unwetterkatastrophe Allianz zeigt sich offen für Pflichtversicherung – andere sind skeptisch

„Die perfekte Lösung gibt es nicht,“ ist Wambach überzeugt. Allerdings spiegele in Deutschland das Argument von der angeblichen Unversicherbarkeit zahlreicher Gebäude in Risiko-Zonen nicht die tatsächliche Lage. Dabei handle es sich maximal um ein Prozent der Immobilien. Auch in den Überschwemmungsgebieten an der Erft in NRW hätten sich zahlreiche Gebäude in einer niedrigen oder moderaten Risiko-Gruppe befunden und hätten zu einem bezahlbaren Preis versichert werden können. Zumindest noch vorige Woche. Nun würden Neuversicherungen auch dort vermutlich teurer. Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), aus welcher der GDV zitiert, hielten noch 2016 nur 12 Prozent der befragten Hausbesitzer Überschwemmungen für gefährlich. 51 hatten demnach keine Elementarschadenversicherung abgeschlossen, da sie diese selbst bei Beiträgen von weniger als 100 Euro pro Jahr für zu teuer hielten.