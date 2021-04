Personalsuche für den Strukturvertrieb Die Psychotricks der Ergo-Vertreter

Die Szene ist fiktiv, aber sie könnte sich jeden Tag so oder so ähnlich abspielen – denn eine große Geschäftsstelle des Versicherungskonzerns Ergo will es so. Die Zitate stehen so wortwörtlich in einer Unterlage als Handlungsanweisung an Versicherungsvertreter der Ergo, die neue Leute anwerben sollen. „15 Powertipps“ steht über dem fünfseitigen Dokument, das gespickt ist mit rhetorischen und psychologischen Tricks und eine zum Teil männlich-chauvinistische Haltung offenbart.