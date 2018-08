Private Krankenversicherung Viele PKV-Anbieter leben von der Substanz

Denn die Bedingungen für die PKV werden künftig härter. Vom 1. Januar 2019 an sinkt der Mindestbeitrag für Selbständige und Freiberufler in der gesetzlichen Krankenversicherung auf 117 Euro monatlich. Damit hat eine wichtige Klientel der PKV einen größeren Anreiz, freiwillig in der GKV zu bleiben. Schon jetzt suchen viele, ältere Privatversicherte nach einem Notausgang zu den gesetzlichen Kassen, weil ihnen die Beiträge weglaufen.