Rückversicherer: Münchener Rück und Hannover Rück planen Kapitalanlage-Joint Venture

Es gehe um die Gründung eines „Joint Venture, um im Bereich der Kapitalanlagen selektiv Investitionen in alternative Assetklassen zu verfolgen“, erklärten Sprecher beider Rückversicherer am Mittwoch gleichlautend auf Anfrage. „Es soll auch dazu dienen, die Diversifikation in einem gemeinsamen Portfolio zu verbessern.“ Näher wollten sie sich nicht äußern.