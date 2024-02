Rückversicherung: Hannover Rück zeigt sich mit Erneuerungsrunde zufrieden

Die Hannover Rück hat in den Verhandlungen über neue Verträge mit den Erstversicherern und Maklern zum Jahreswechsel in der Schaden-Rückversicherung um 2,3 Prozent höhere Preise durchgesetzt. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer nutzte die Erneuerungsrunde dazu, das Prämienvolumen um 6,9 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro auszubauen, wie er am Mittwoch mitteilte.