Sicherheits-Innovationen Safety first: Das sind die Gewinner der DEKRA Awards

Die Auszeichnung in der Kategorie „Sicherheit bei der Arbeit“ nahm Benjamin Reis von der Linde Material Holding in ungewöhnlichem Outfit entgegen. Das Unternehmen hat eine smarte persönliche Warnweste entwickelt, die Arbeiter in der Logistik schützt. Sie blinkt und vibriert, sobald sich ein Gabelstapler nähert und soll gefährliche Situationen verhindern. Rund 30.000 Unfälle mit Gabelstaplern gibt es alleine in Deutschland jährlich.

Bild: Saskia Gaulke