Structured Alpha-Hedgefonds: Betrugsprozess gegen Ex-Allianz-Hedgefondsmanager erst 2024

Der Architekt der in der Corona-Krise zusammengebrochenen „Structured Alpha"-Hedgefonds der Allianz kommt erst im übernächsten Jahr vor Gericht. Richterin Laura Taylor Swain setzte den Auftakt des Prozesses gegen Greg Tournant bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem US-Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Manhattan auf den 5. Februar 2024 fest.