Traditionsfirmen: Die Versicherung stirbt nicht aus

„Die Versicherungen werden nicht sterben. Die Insurtechs, die am Front End direkt am Kunden ansetzen, konnten noch nicht den großen Erfolg verbuchen“, sagt Tom van den Brulle, Innovationschef beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re. „Die Branche war vor zwei, drei Jahren deutlich nervöser. Eine Kfz-Versicherung zum Beispiel sieht einfach aus. Manche denken, das kann doch eigentlich jeder, aber es gehört doch Einiges dazu, was man können muss.“