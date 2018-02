Swiss Re zahlt mehr Dividende

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re schüttet trotz eines Gewinneinbruchs mehr Geld an seine Aktionären aus. Der Konzern will eine um 0,15 Franken höhere Dividende von fünf Franken je Aktie zahlen, obwohl im vergangenen Jahr wegen Milliardenzahlungen für verheerende Naturkatastrophen unter dem Strich nur noch ein Gewinn von 331 Millionen Dollar stand. 2016 waren es noch 3,6 Milliarden Dollar Gewinn. Zudem will die Nummer zwei der Rückversicherungsbranche erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und so bis zu eine Milliarden Franken an die Aktionäre zurückzahlen.