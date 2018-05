Dabei hofft die Hannover Rück, dass das Prämienniveau nach jahrelangem Preisverfall in diesem Jahr weiter anzieht. Vogel berichtete von kräftigen Preissteigerungen bei Verträgen in der Karibik, nachdem die Wirbelstürme „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ der Versicherungsbranche das teuerste Naturkatastrophenjahr ihrer Geschichte eingebrockt hatten. In den betroffenen Regionen sei das Prämienniveau um 20 bis 40 Prozent gestiegen. Über das gesamte Schaden- und Unfall-Geschäft hinweg rechnet Vogel 2018 aber nur mit Preissteigerungen im einstelligen Prozentbereich. Denn das Angebot an Rückversicherungsschutz sei nicht gesunken. Laut einer Studie des weltgrößten Rückversicherungsmaklers Aon Benfield sitzt die Branche trotz der schweren Naturkatastrophen auf einem so dicken Kapitalpolster wie nie zuvor. Demnach haben auch branchenfremde Investoren wie Pensionsfonds, die über Katastrophenanleihen und andere Vehikel im Rückversicherungsgeschäft mitmischen, weiteres Geld in den Markt gepumpt.