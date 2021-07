Die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer, Mitglied der Wirtschaftsweisen, hat sich für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden in Deutschland ausgesprochen. Diese sei sinnvoll, „wenn man verhindern will, dass manche auf eine solche Versicherung verzichten, im Vertrauen darauf, im Katastrophenfall Hilfe durch den Staat zu erhalten“, sagte sie der WirtschaftsWoche. Allerdings müsse die Höhe der Prämien auf die Höhe der Risiken abgestimmt sein. „Wessen Haus und Grund stärker gefährdet sind, sollte höhere Prämien zahlen“, so Schnitzer. Die Bewertung der Risiken müsse zudem regelmäßig angepasst werden – und Anbieter der neuen Versicherung sollte nicht der Staat sein. Schnitzer: „Eine Pflichtversicherung kann und sollte privatwirtschaftlich angeboten werden“.