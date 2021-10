US-Klagen gegen Versicherer zugelassen Allianz-Vorständin Jacqueline Hunt verlässt Konzern nach Hedgefonds-Affäre

Eine Richterin im New Yorker Stadtteil Manhattan ließ am Donnerstag zwölf Klagen - darunter zwei Sammelklagen - im Volumen von vier Milliarden Dollar zu. In der 81-seitigen Entscheidung schrieb Bezirksrichterin Katherine Polk Failla, die Investoren müssten zeigen, dass AllianzGI bei der Steuerung der „Structured Alpha“-Fonds nachlässig und nicht im guten Glauben gehandelt habe. Insgesamt liegen an US-Gerichten mehr als zwei Dutzend Klagen von Investoren.