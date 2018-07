Verkauf von Altpolicen Generali überlässt Abwickler Viridium vier Millionen Verträge

Der italienische Versicherungskonzern Generali verkauft seine stillgelegte deutsche Tochter Generali Leben mit rund vier Millionen Kunden an den Lebensversicherungs-Abwickler Viridium. 89,9 Prozent an der Generali Leben sollen an das Unternehmen aus Neu-Isenburg bei Frankfurt gehen, hinter dem der Finanzinvestor Cinven und die Hannover Rück stehen, wie Generali am Donnerstag in Triest mitteilte. Generali Leben wird dabei mit bis zu einer Milliarde Euro bewertet. 300 Mitarbeiter, die sich um das 37,1 Milliarden Euro schwere Portfolio kümmern, sollen in eine neue Servicegesellschaft wechseln.