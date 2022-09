Versicherer: Allianz investiert noch mehr Geld in US-Start-up

Die Allianz steckt noch mehr Geld in das US-Versicherungs-Start-up Pie Insurance. Der Digital-Investor des Münchner Versicherungsriesen, Allianz X, führt zusammen mit dem Finanzinvestor Centerbridge die vierte, 315 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde von Pie an, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten.