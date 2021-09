Versicherer Allianz verhandelt über Schweizer Lebensversicherungen

Resolution und Allianz haben mit Beratern an einer entsprechenden Transaktion gearbeitet, welche den Kreisen zufolge noch in dieser Woche verkündet werden könnte - vorbehaltlich behördlicher Genehmigung. Die Transaktion würde etwa sechs Milliarden Dollar (5,1 Milliarden Euro) an Verbindlichkeiten betreffen, die an Resolution abgetreten würden, hieß es.