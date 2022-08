Versicherer: Allianz will Saudi-Sparte verkaufen

Der deutsche Versicherer arbeite gemeinsam mit einem Berater an der möglichen Veräußerung seiner Mehrheitsbeteiligung an der Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co., sagten die Personen, die darum baten, nicht namentlich genannt zu werden. Die Aktien der in Riad ansässigen Allianz Saudi Fransi sind in diesem Jahr um etwa 44 Prozent gefallen, was dem Unternehmen einen Börsenwert von 870 Millionen Saudi-Riyal (227 Millionen Euro) verleiht.