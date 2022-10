Versicherer: Bafin: Versicherer müssen sich auf länger hohe Inflation vorbereiten

Die Bundesbank rechnet damit, dass die Inflation in Deutschland in den nächsten Monaten zweistellig bleiben wird. Im September waren die Verbraucherpreise mit 10,0 Prozent so stark gestiegen wie seit 1951 nicht mehr. Für das Gesamtjahr rechnet die Bundesbank mit einer Teuerungsrate von über acht Prozent. Ihre Inflationsprognose für 2023 hatte sie erst kürzlich nach oben geschraubt. Sie geht inzwischen davon aus, dass die Teuerung dann im Durchschnitt noch bei über sieben Prozent liegen wird.