Versicherer: Baloise verzeichnet rückläufige Prämieneinnahmen

Das Prämienvolumen des Schweizer Versicherers Baloise ist in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 5,4 Prozent auf 7,01 Milliarden Franken gesunken. Während in der Schaden- und Unfallversicherung leicht mehr Prämien hereingeholt wurden, gingen die Einnahmen in der Lebensversicherung um 5,9 Prozent zurück, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.