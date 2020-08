Versicherer Coronakrise kostet Allianz 1,2 Milliarden Euro

Eine neue Gewinnprognose für das laufende Jahr wagte die Allianz nicht. „Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit geben wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen aktualisierten Ausblick für das operative Ergebnis im Jahr 2020“, heißt es in einer Mitteilung. Der Vorstand hatte sein ursprüngliches Gewinnziel wegen der Coronakrise Ende April zurückgezogen. Allerdings: Vorstandschef Oliver Bäte sprach von „robusten Ergebnissen“ in den ersten sechs Monaten und einer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit, die sein Konzern gezeigt hätte. „Das macht uns zuversichtlich, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 stabile Geschäftsergebnisse sehen werden“, so Bäte. Nach Refinitiv-Daten erwarten Analysten für das Gesamtjahr im Schnitt einen operativen Gewinn von 10,3 (2019: 11,9) Milliarden Euro.