Versicherer: Cyber-Policen werden zum Verlustgeschäft

Grund dafür waren zunehmende Hackerangriffe, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Mittwoch in Berlin. Im Jahr 2020 hatte die Schaden-Kosten-Quote 65 Prozent betragen. Eine Quote von mehr als 100 Prozent weist auf operative Verluste hin.