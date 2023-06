Versicherer: Generali übernimmt Europa-Geschäft von US-Versicherer Liberty

Nach dem Verkauf des Lateinamerika-Geschäfts an Talanx trennt sich der US-Versicherungsriese Liberty Mutual auch von seiner europäischen Privat- und Firmenkunden-Sparte. Die spanische Liberty Seguros, die auch in Portugal, Irland und Nordirland aktiv ist, geht für 2,3 Milliarden Euro an den italienischen Versicherer Generali, wie Liberty Mutual am Donnerstag in Boston mitteilte.