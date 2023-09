Zusammen liegen Barmenia und Gothaer – gemessen an den Beitragseinnahmen – knapp hinter der HUK-Coburg auf Platz zehn der größten Versicherer in Deutschland. Die Firmensitze in Köln (Gothaer) und Wuppertal (Barmenia) sollen ebenso erhalten bleiben wie die beiden Marken. Die Mitarbeiter sollen eine Beschäftigungsgarantie über drei Jahre erhalten, wie es in der Mitteilung hieß.