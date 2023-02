Versicherer: Hannover Rück erhöht die Preise und verzichtet auf Geschäft

Im Naturkatastrophen-Geschäft habe man das Prämienvolumen zum 1. Januar um rund 30 Prozent ausgebaut. „Dabei verbesserten sich Preise und Konditionen aufgrund der hohen Schadenerfahrung im vergangenen Jahr teilweise so deutlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr“ - im Durchschnitt um 30 Prozent, hieß es in der Mitteilung. „Weiteres Wachstum ist in den unterjährigen Erneuerungen zu erwarten.“