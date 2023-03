Versicherer: Hannover Rück erhöht Dividende – Prognose bestätigt

Die Gesamtsumme von sechs Euro übertrifft die Ausschüttung aus dem Vorjahr, als insgesamt 5,75 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgezahlt wurden, um 4,3 Prozent. „Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, bleibt herausfordernd“, sagte Konzernchef Jean-Jacques Henchoz in einer Meldung. Die Hannover Rück habe jedoch im Geschäftsjahr 2022 erneut ihre Resilienz unter Beweis gestellt.