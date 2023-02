Versicherer Hannover Rück erhöht Preise und verringert Prämienvolumen

Die Hannover Rück hat sich trotz teils erheblicher Preissteigerungen in den Verhandlungen mit den Versicherern zum Jahreswechsel zurückgehalten. In der Erneuerungsrunde habe der weltweit drittgrößte Rückversicherer im Schnitt inflations- und risikobereinigte Preiserhöhungen von acht Prozent durchgesetzt, teilte die Hannover Rück mit. Der Ukraine-Krieg, die Häufung von Naturkatastrophen und die Inflation hätten zu höherer Nachfrage und einem knapperen Angebot geführt. Auch die Hannover Rück weitete ihr Geschäft nicht aus: In der Schaden-Rückversicherung standen Verträge im Volumen von 9,87 Milliarden Euro zur Neuverhandlung an, 1,38 Milliarden seien gekündigt worden. Unter dem Strich stand ein verringertes erneuertes Prämienvolumen von 9,80 Milliarden Euro.