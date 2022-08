Versicherer: Hedgefonds-Skandal: BaFin fordert Allianz zu stärkerer Kontrolle auf

Die Finanzaufsicht BaFin zieht nach dem Hedgefonds-Skandal in den USA bei der Allianz offenbar die Daumenschrauben an. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe den Versicherer dazu aufgefordert, seine internen Kontroll-Mechanismen zu verbessern und die Verantwortlichkeiten klarer zu regeln, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.