Versicherer: New China Life Insurance will an die Börse

Der größte Anteil der Aktien soll an der Auslandsbörse in Hongkong verkauft und gehandelt werden. Knapp 160 Millionen Papiere sind für die Inlandsbörse in Schanghai vorgesehen. Mit den Einnahmen will der Versicherer sein Kapitalpolster aufstocken. New China Life gehört zu 15 Prozent einer Tochter der Zurich Financial, Haupteigentümer ist mit knapp 39 Prozent aber ein chinesischer Staatsfonds.