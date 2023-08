Versicherer: Österreichischer Versicherer Uniqa und RBI verkaufen gemeinsame russische Versicherungstochter

Bereits mit Kriegsausbruch hatte der Versicherer das Neugeschäft in Russland weitestgehend eingestellt. „Nun setzen wir mit dem Verkauf unserer russischen Tochtergesellschaft, die für deutlich weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich ist und somit eine untergeordnete Rolle in unserem Portfolio eingenommen hat, und dem damit verbundenen Rückzug konsequent den letzten Schritt in Russland“, sagte Wolfgang Kindl, Vorstand Kunde & Markt International.