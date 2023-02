Versicherer: Rückversicherer Swiss Re teilt Hauptgeschäft in zwei Sparten auf

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re stellt sein Hauptgeschäft neu auf und spaltet die größte Sparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung in zwei Bereiche auf. Der Bereich Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) wird künftig von Urs Baertschi geführt und der Bereich Life & Health Reinsurance (L&H Re) von Paul Murray, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Leiter des Rückversicherungsgeschäfts, Moses Ojeisekhoba, übernimmt die neu gegründete Geschäftseinheit Global Clients and Solutions.