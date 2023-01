Versicherer: Swiss Re findet neuen Chief Investment Officer in den eigenen Reihen

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat Velina Peneva zur Anlagechefin ernannt. Die Managerin werde am 1. April Group Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Sie folgt dem langjährigen CIO Guido Fürer nach, der im September angekündigt hatte, in Pension zu gehen.