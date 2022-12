Versicherer: Talanx will Nettogewinn bis 2025 um ein Viertel steigern

Der Versicherungskonzern Talanx will den Nettogewinn in den nächsten drei Jahren um mehr als ein Viertel steigern. Neues Ziel für 2025 sei ein Gewinn von rund 1,6 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag vor einem Kapitalmarkttag in Hannover mit. Für das laufende Jahr hat Talanx 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro angepeilt.