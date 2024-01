Versicherer Wird dieser Mann der Nachfolger von Allianz-Aufsichtsratschef Diekmann?

Der ehemalige Münchener-Rück-Finanzvorstand Jörg Schneider soll in den Aufsichtsrat der Allianz einziehen und könnte Unternehmenskreisen zufolge an dessen Spitze Michael Diekmann nach zwei Jahren ablösen. Der 65 Jahre alte Schneider soll auf der Hauptversammlung am 8. Mai in das Gremium gewählt werden und dort den früheren Adidas-Chef Herbert Hainer als stellvertretenden Aufsichtsratschef ersetzen, wie der Versicherungsriese am Mittwoch mitteilte. Zwei Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Schneider sei ein Kandidat für die Nachfolge von Aufsichtsratschef Diekmann, wenn dieser 2026 aus Altersgründen abtritt.