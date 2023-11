Versicherer: Zurich steigt in den indischen Versicherungsmarkt ein

Der Versicherer will über die Zeit seine Beteiligung ausbauen und zusätzlich bis zu 19 Prozent der Anteile an der Kotak Mahindra General Insurance erwerben. „Indien ist einer der wichtigsten Märkte der Welt mit einem immensen Potenzial und wir freuen uns, ein bedeutendes Engagement mit einem hervorragenden Partner einzugehen“, sagte Tulsi Naidu, Leiter der Zurich-Geschäfts in der Region Asien-Pazifik.