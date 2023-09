Versicherung: Allianz geht mit Direktversicherer in Frankreich an den Start

Die Direktversicherungs-Tochter der Allianz geht im nächsten Jahr in Frankreich an den Start. Zunächst würden dort unter der Marke Allianz Direct ab 2024 Reiseversicherungen angeboten, später sollten Hausrat-, Haftpflicht- und Kfz-Policen folgen, teilte der Münchner Versicherungskonzern am Mittwoch mit.