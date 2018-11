Versicherung Allianz verlängert Vertrag von Chef Oliver Bäte bis 2024

Allianz-Chef Oliver Bäte bleibt eine weitere Runde an Bord. Der Aufsichtsrat habe seine erneute Bestellung vorzeitig beschlossen und den Vertrag des Managers bis Ende September 2024 verlängert, teilte Europas größter Versicherer am Freitag in München mit. Bäte ist seit Mai 2015 Chef bei der Allianz.