Versicherung: Aufsicht verlangt von der Krankenversicherung AXA wegen IT-Mängeln mehr Kapital

Die Krankenversicherungs-Sparte der Deutschland-Tochter der französischen Axa muss wegen schwerer Mängel in der IT höhere Kapitalpuffer vorhalten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) verhängte zum ersten Mal überhaupt einen Kapitalaufschlag auf die Solvenzkapitalquote wegen „Mängeln in der IT-Geschäftsorganisation“.