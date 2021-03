Versicherung gegen Pandemien „Hilft keinem Mittelständler, sondern nur der Versicherungswirtschaft“

Tamara Knöpfel wundert sich deshalb. „Einerseits betonen die Versicherer, sie könnten das Risiko nicht abdecken, andererseits sprechen sie nun von Pflicht,“ so die promovierte Fachanwältin für Bank-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht aus Berlin. „Warum ruft die deutsche Versicherungswirtschaft an dieser Stelle nach dem Staat, und an anderer Stelle lehnt sie das ab?“, fragt sich mit Blick auf die fehlende Elementarschadenversicherung der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Gert Wagner.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzender am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung konfrontierte Asmussen vor wenigen Tagen bei einer Diskussion mit dem Widerspruch im Vorstoß der Assekuranz. Wenn am Ende der Staat ohnehin einspringen müsse, könne dieser eine solche Versicherung auch selbst organisieren oder als ex-post-Versicherung betreiben wie in Folge der Coronakrise. „Der Staat zahlt, wenn es darauf ankommt.“