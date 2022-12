Versicherung R+V Leben mit kräftigem Zinserhöhungen für Kunden

Deutschlands zweitgrößter Lebensversicherer R+V Leben lässt seine fünf Millionen Kunden an den steigenden Zinsen teilhaben. Die Gesamtverzinsung auf die im Neugeschäft dominierenden „Safe+Smart“-Rentenversicherungen steigt 2023 um 0,75 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent, wie die R+V Lebensversicherung AG am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.