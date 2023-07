Versicherung: US-Gericht bestätigt Vergleich in Allianz-Hedgefonds-Affäre

Die Affäre um Milliardenverluste von US-Investoren mit Allianz-Hedgefonds ist für den deutschen Versicherer endgültig ausgestanden. Eine Richterin am Bezirksgericht im New Yorker Stadtteil Manhattan bestätigte am Mittwoch den Vergleich, den die Allianz vor gut einem Jahr mit den US-Behörden ausgehandelt hatte.