Versicherungen: Generali trotz Abschreibungen in Russland weiter im grünen Bereich

Der führende italienische Versicherer Generali hat den Gewinn im abgelaufenen Quartal trotz weiterer Abschreibungen in Russland stabil gehalten und sieht sich auf Kurs zu den Zielen für 2024. Der Nettogewinn lag bei 2,23 (Vorjahr: 2,24) Milliarden Euro, obwohl Generali 141 Millionen Euro auf Investitionen in Russland abschreiben musste, unter anderem auf die 38,5-Prozent-Beteiligung am Versicherer Ingosstrakh.