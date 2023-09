Versicherungen: Talanx will 300 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln

Der Versicherungskonzern Talanx will über Nacht bis zu 300 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln. Das Unternehmen aus Hannover kündigte am Dienstagabend eine Platzierung neuer Aktien bei institutionellen Investoren an, mit der Talanx den Streubesitz erhöhen und sich für weitere Firmenübernahmen wappnen will. Damit beauftragt ist die Hamburger Investmentbank Berenberg.