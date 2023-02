Versicherungen: Versicherer-Chef warnt vor Kostenexplosion bei Pflichtversicherung

„Eine Pflichtversicherung löst das Problem nicht“, sagte Rollinger, der im Hauptberuf Chef des Versicherers R+V ist, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie schaffe Fehlanreize für Hausbesitzer, wenn sie nicht mit einem besseren Schutz der Gebäude vor Naturkatastrophen und strengeren Bauvorschriften in gefährdeten Gebieten verbunden sei. „Schlimm wäre, wenn die Politik die Pflichtversicherung beschließen würde – und sonst nichts tut. Dann droht eine Kostenexplosion in der Gebäudeversicherung“, mahnte Rollinger.