Versicherungen: Versicherer schrauben Beitragsprognose herunter

Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds dürften in diesem Jahr 5,5 Prozent weniger Beiträge einnehmen. „Die realen Einkommensrückgänge und die ungewöhnlich hohe Unsicherheit belasten das Geschäft in der Lebensversicherung“, sagte Asmussen. Schon 2022 seien die Einnahmen in dieser Sparte um sechs Prozent auf knapp 97 Milliarden Euro gesunken. Im Herbst hatte der Verband noch ein leichtes Plus vorhergesagt. Allerdings sei der Ausblick bei Einmalbeiträgen schwächer.