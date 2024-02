Der Versicherungskonzern Talanx hat seine schon einmal nach oben geschraubten Gewinnerwartungen im vergangenen Jahr noch übertroffen. Der Nettogewinn von 1,58 (2022 vergleichbar: rund 1,25) Milliarden Euro bedeute ein Rekordergebnis, teilte die Nummer drei in Deutschland am Donnerstag in Hannover mit.