Versicherungen: Versicherungsgruppe Zurich übertrifft Finanzziele

In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Einnahmen in den ersten neun Monaten bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte um 13 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. In der Lebensversicherung nahm das sogenannte Jahresprämienequivalent aus dem Neugeschäft bereinigt um zwei Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu. Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalposition. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende September bei 252 Prozent. Das Unternehmen will basierend auf dem SST-Regelwerk mindestens 160 Prozent des benötigten Kapitals vorhalten.