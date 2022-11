Versicherungskonzern Allianz schnappt sich Compliance-Chef der Commerzbank

Der promovierte Jurist Barthel bringt Erfahrung in der Aufarbeitung von Skandalen mit. Die Commerzbank hatte 2015 wegen Verstößen gegen amerikanische Iran-Sanktionen sowie Geldwäscheregeln in einem Vergleich 1,45 Milliarden Dollar gezahlt und US-Anwälte als Aufpasser akzeptieren müssen. Barthel habe die Compliance-Organisation erneuert und dafür gesorgt, dass die US-Behörden 2019 ein gutes Abschlusszeugnis ausgestellt hätten, heißt es in der Bank. Er sei ein „unabhängiger Kopf“ und verfüge über „genug persönliche Integrität, sich nicht reinreden zu lassen“, sagt ein Topmanager, der mit ihm gearbeitet hat.