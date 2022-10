Versicherungskonzern Die Allianz zieht sich aus Russland zurück – oder etwa nicht?

Die Allianz verkaufte laut Konzernmitteilung von Juni die Mehrheit an ihrem Russlandgeschäft an die russische Interholding LLC. Zugleich brachte Interholding ihren Schaden- und Unfallversicherer Zetta Insurance in ein neues kombiniertes Unternehmen ein. Zetta hat in Russland neben kleinen und mittleren Unternehmen über eine Million Kunden. Die Allianz hält an dem neuen kombinierten Unternehmen 49,9 Prozent.